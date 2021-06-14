شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق (KHOT) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاحد عند مستوى 63.20 فلس، مخترقا بذلك المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 50 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 72 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 61.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 65.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط