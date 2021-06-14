شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 137 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 145 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما نتوقع معه امكانية انخفاض السهم مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 125 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 145فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 127.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 143.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط