شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر ليغلق امس الاحد عند مستوى 6866 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 6900 نقطة، وفي ظل تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6700 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,848 بينما مستوى المقاومة هو 6,875 نقطة