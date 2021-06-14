شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10739 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والهام 10800 نقطة، والذي يجب على المؤشر تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11000 نقطة، ومع ذلك في حالة اختراق المؤشر لمستوى 10650 نقطة، فانه قد يعيد اختبار مستوى الدعم 10500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,720 بينما مستوى المقاومة هو 10,756 نقطة