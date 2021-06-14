شكرا لقرائتكم خبر عن «الجفالي» و«يلو» تبرمان صفقة لتوريد 100 سيارة مرسيدس - بنز الفئة A والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة، وشركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو»، عن إبرام صفقة بينهما لتوريد 100 سيارة مرسيدس - بنز الفئة A للانضمام إلى أسطول سيارات «يلو».

وتم الإعلان عن تفاصيل هذا التعاقد خلال الحفل الذي أقيم بمقر شركة «يلو» في مدينة الرياض، بحضور ممثلي شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، والأستاذ منير زعبي مدير عام شركة «يلو».

وبهذه المناسبة، أكد السيد جنكيز خان مدير عام شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، النجاحات الكبيرة التي حققتها سيارة مرسيدس - بنز الفئة A في السوق السعودي، نظير الإقبال المميز على اقتنائها امتدادًا للثقة الكبيرة، التي تحظى بها مرسيدس - بنز في كل ما تقدمه.

مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تعكس حرص «يلو» على تعزيز أسطولها بأفضل أنواع السيارات لتواكب الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة كإحدى نتائج رؤية المملكة 2030، وأضاف قائلاً: «نسعد في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بالتعاون مع شركة وطنية مميزة في قطاع تأجير السيارات الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة لهذا النمو، فقد استطاعت شركة «يلو» أن تحقق قفزات مميزة وضعتها في مقدمة الشركات المزودة لهذه الخدمة في المملكة، بفضل أسطولها الضخم والمتنوع، والخدمات المتميزة، التي تقدمها لعملائها بأسلوب عصري، ولن يكون هذا التعاون الأخير بيننا؛ بل سوف يكون هناك تعاون مستمر لتزويد هذا الأسطول بسيارات مرسيدس - بنز الفاخرة».

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «يلو» الأستاذ ناصر القحطاني قائلاً: «نحرص في «يلو» على وجود أفضل السيارات ضمن باقة الخيارات التي نضعها أمام عملائنا، ومن الطبيعي أن تكون سيارات مرسيدس - بنز ذات المكانة العالمية الرفيعة إحدى الفئات التي يضمها أسطول سيارات الشركة والتي تجد إقبالاً مميزًا من العملاء».

وأضاف إنه يمكن حجز السيارات الجديدة ضمن الخيارات المتعددة للحجز عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية التي تتيح إمكانية إتمام الحجز الإلكتروني، والعديد من المميزات الأخرى أمام العملاء، بما فيها عقود التأجير طويل الأجل.