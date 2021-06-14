شكرا لقرائتكم خبر عن «لولو» تطلق مهرجان المانجو السعودي وتوقع اتفاقية مع وزارة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة التجزئة الرائدة في الشرق الأوسط لولو أسبوع المانجو السعودي في 9 يونيو 2021، وهو مهرجان لأصناف المانجو المزروعة محليا، حيث تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مثل هذا الحدث للترويج لأصناف المانجو المحلية في المملكة. قامت لولو بشراء أكثر من 20 نوعا من الفاكهة الاستوائية للمهرجان من جميع أنحاء المملكة، ويضم العرض الترويجي صفقات وعروضا رائعة على مجموعة مختارة من المانجو المستوردة الطازجة، والتي تتوافر في متاجر لولو في السعودية

وقد زار المهرجان المهندس سليمان الجطيلي (مدير عام الجمعيات التعاونية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية) في لولو هايبر ماركت أطياف مول، اليرموك الرياض. وتم توقيع اتفاقية في نفس اليوم بين لولو السعودية للأسواق الكبرى السعودية ومجلس الجمعيات التعاونية لترويج وبيع المنتجات الزراعية السعودية المنتجة من خلال لولو السعودية للأسواق الكبرى في جميع أنحاء المملكة. وقّع الاتفاقية الدكتور عبدالله كدمان رئيس مجلس الجمعيات التعاونية والسيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية بحضور المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال المهندس أحمد العيادة، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن «لولو هي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية التي لها حضور محلي وإقليمي ونحن نعول عليهم كثيرا وبشكل رئيسي في مساعدتنا للتسويق الزراعي، خاصة لصغار المزارعين وأعضاء الجمعيات».

وقال السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: «يسعدنا توقيع اتفاقية مع مجلس الجمعيات التعاونية لتحسين أوضاع المزارعين المحليين في المملكة. تركز مجموعة لولو على جعل حياتهم أسهل من خلال شراء محاصيلهم الزراعية مباشرة من المزرعة. وفيما يتعلق بأسبوع المانجو السعودي، فقد شهدنا دعما كبيرا من عملائنا على مر السنين ونتوقع أن يحقق هذا المهرجان نجاحا كبيرا مرة أخرى، وتعتبر هذه الفاكهة الاستوائية محبوبة من قبل الكثيرين ومن جميع الجنسيات».