شكرا لقرائتكم خبر عن الكربون والغاز يقودان قطاع الطاقة للارتفاع خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي حديث أن تداولات السلع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا للأسبوع الثالث، وحققت الطاقة والمعادن مكاسب واسعة لتعويض مكامن الضعف في قطاع الزراعة، وبالنتيجة واصل مؤشر بلومبرج للسلع الفوريّة -الذي يتتبّع أداء العقود الآجلة للسلع الأساسية خلال الشهر القريب- تداولاته بالقرب من أعلى مستوياته في عشر سنوات.

وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك»، أولي هانسن، في التقرير: إن ارتفاع معدلات التضخم بقي محطّ تركيز أساسي استند نوعًا ما إلى ارتفاع تكاليف المدخلات الناجم عن ارتفاع أسعار السلع، فيما وصل معدل تضخم الأسعار على باب المصنع في الصين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، إذ عرضت السلطات إطلاق احتياطيات الدولة من المعادن الصناعية في إطار جهودها المستمرة لتهدئة أسعار السلع الأساسية والحد من التضخم. وفي أسرع وتيرة لها منذ عام 2008، ارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5% على أساس سنوي، ووصلت معدلات التضخم الأساسي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1992.

وأضاف: مع ذلك لم تؤثر هذه التطورات على أداء المستثمرين في أسواق السندات، وانخفضت عائدات سندات الخزانة إلى مستويات متدنية جديدة خلال الدورة. وتابع: أظهرت أسعار الغاز في المركز الهولندي تي تي إف وبورصة المناخ الأوروبية لائتمانات الكربون أكبر ارتفاع لها خلال الأسبوع، ووصلت عقود الغاز خلال الشهر القريب إلى أعلى مستوياتها في خمسة شهور بفعل مزيج من نقص العرض الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة فوق المتوسط، والانخفاض المؤقت في التدفقات من النرويج وروسيا.