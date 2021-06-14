شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية» تلزم صالونات الحلاقة بوضع قائمة واضحة للتسعيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة لم تُلزم أصحاب محال الحلاقة بأسعار محددة، مشيرة إلى أن دورها يقتصر فقط على إلزام أصحاب المحال بوضع قائمة واضحة للتسعيرة أمام المستفيدين.

وتداولت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تسعيرة تخص الحلاقين تحدد أسعار الحلاقة، فيما أكد أصحاب صالونات حلاقة بالمنطقة الشرقية لـ(اليوم): أن تلك الأسعار المذكورة في القائمة لم ترسلها أمانة الشرقية لأصحاب المحلات، مستبعدين أن تكون تلك الأسعار حقيقة، لا سيما مع الالتزامات التي تقع على كاهل أصحاب المحلات، خاصة بعد إغلاقها لفترة تمتد إلى 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وكانت الأسعار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ثلاث فئات، وهي: فئة «أ»، وفئة «ب»، وفئة «ج»، فيما كانت أسعار حلق شعر الرأس بالماكينة للفئة «أ» بـ8 ريالات، والفئة «ب» بـ6 ريالات، والفئة «ج» بـ5 ريالات، فيما شملت تعديل وحلاقة شعر الوجه للفئة «أ» بسعر 10 ريالات، والفئة «ب» بسعر 6 ريالات، والفئة «ج» بـ5 ريالات، كما تضمنت سعر تخفيف شعر الرأس للفئة «أ» بـ15 ريالاً، والفئة «ب» بـ10 ريالات، والفئة «ج» بـ7 ريالات، في حين تضمن الجدول المتداول، سعر تخفيف شعر الرأس مع الغسيل للفئة «أ» بـ25 ريالاً، والفئة «ب» بـ18 ريالاً، والفئة «ج» بـ7 ريالات، بينما لم يكن على الجدول شعار من جهة رسمية مسؤولة تؤكد الأسعار المتداولة.

وفي جولة أجرتها (اليوم) أكد منتصر محمد، حلاق، أن سعر حلاقة الرأس بـ 15 ريالاً ومثلها لحلاقة الذقن، مشيرًا إلى أن الأمانة لم تفرض عليهم القائمة المتداولة.

وأضاف أن الأسعار ثابتة ولا يوجد ارتفاع، كما أن محال الحلاقة تواجه الكثير من الأزمات التي سببتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المحال كانت قد أُغلقت لأكثر من 4 أشهر بسبب كورونا.

ومن جهته، قال ياسر حلاق: إن أسعار الحلاقة تختلف من مدينة إلى أخرى، فيما إن سعر حلاقة الذقن لديه يُقدر بنحو 20 ريالاً، بينما سعر حلاقة الشعر يُقدر بنحو 15 ريالاً، مشيرًا إلى أن الأسعار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم إبلاغنا بها، ولم تفرض أمانة الشرقية على المحلات تلك الأسعار. وأضاف أن محال الحلاقة واجهت الكثير من الأزمات وتضررت من الجائحة التي يصعب معها وجود تلك الأسعار المتداولة.