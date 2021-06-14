شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوت» يوزع مياه زمزم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجدين الحرام والنبوي، استخدام الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم من دون تلامس، في ظل أزمة «كورونا».

وأشار السديس إلى أن التقنية الحديثة باتت تُسخر لخدمة البشرية، خصوصاً في ظل تفشي الجائحة،

لافتاً إلى أن «هذه التقنية ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين»، وفق وكالة «واس» السعودية.

وأشاد السديس بما وصل إليه العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة؛ إذ يعمل الروبوت على توزيع العبوات من دون تلامس، ومن دون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.