شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الأوروبيون ينصبون على الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتسى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل الشاي مع الملكة إليزابيث في قلعة وندسور، أمس الأحد، في نهاية قمة مجموعة السبع.

واستقبلت ملكة بريطانيا (95 عاماً) بايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام.

من جهة أخرى، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأحد، أن وصول بايدن إلى البيت الأبيض أعطى «زخماً جديداً» لأعمال المجموعة. وقالت ميركل التي كانت علاقاتها صعبة جداً مع الرئيس السابق دونالد ترامب،إن «انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة لا يعني أنه لن تعود لدينا مشاكل في العالم، لكن بات بإمكاننا العمل بزخم جديد لحلّها».

من جهته علق ترامب، على عبارات الإطراء التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس بايدن، خلال قمة السبع، وفي بيان صحفي، أمس الأحد، علق ترامب على تصريحات ماكرون الذي قال مخاطباً نظيره الأمريكي: «عظيم جداً أن يكون معنا رئيس أمريكي يمثل جزءاً من هذا التجمع، ولديه رغبة تامة في التعاون. ما تظهرونه هو أن الزعامة تعني الشراكة».

وكتب ترامب في تعليقه: «كان هو (ماكرون) والعديد من القادة الآخرين من قبله في فرنسا وفي سائر أوروبا، يخدعون الولايات المتحدة، كما لم يحدث سابقاً. لقد عوملنا بشكل غير عادل للغاية بصفقات تجارية مروعة، كما أنفقنا كثيراً للدفاع عنهم (عن الدول الأوروبية)».

وعبر ترامب عن قناعته بأن الدول مثل فرنسا «تستفيد من الولايات المتحدة»، موضحاً: «لهذا السبب بالطبع يحبون بايدن لأنه سيسمح لهم الآن بالعودة إلى أساليبهم القديمة في النصب». وأردف ترامب: إن هذه البلدان «سوف تغتني على حساب الولايات المتحدة، كما فعلت في الماضي. أما أنا فمع أمريكا أولاً».

(وكالات)