شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتخلص العالم من آثار جائحة كورونا؟.. تعرف على التفاصيل في 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد خبراء البنك الدولى في تقرير لهم العديد من الخطوات الكفيلة، بتخفيف آثار جائحة كورونا على مختلف دول العالم، ولا سيما الدول الفقيرة والتي تعانى من أعباء الديون.

وذكر تقرر البنك، أنه نظرا لأن مساعدات الإغاثة من الجائحة قريبة على نحو مدهش في الكثير من الأماكن، لكنها بعيدة المنال في أماكن أخرى، فإن اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات سيكون ذا أهمية بالغة.

1- من الضروري للقضاء على الجائحة تحقيق التوزيع المنصف للقاحات.

2 - سيكون تقديم تخفيف واسع النطاق من الديون ذا أهمية كبيرة لكثير من البلدان منخفضة الدخل.

3 - من الضروري أن يعمل واضعو السياسات لدعم التعافي الاقتصادي من خلال تدابير مالية ونقدية.

4 - الحرص على حماية الاستقرار المالي.

5 - ينبغي أن تعتمد السياسات نهجا يراعي العواقب بإنعاش رأس المال البشري.

6 - توسيع إمكانية الحصول على خدمات الترابط الرقمي.

7 - الاستثمار في البنية التحتية الخضراء من أجل تعزيز النمو من خلال مسار أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع.

8 - تنسيق الجهود العالمية للقضاء على الجائحة من خلال عمليات تطعيم واسعة النطاق وقيادة حصيفة على صعيد الاقتصاد الكلي من أجل تفادي الأزمات.