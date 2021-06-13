شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الإماراتية الأعلى ربحية خليجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في الإمارات أرباحاً صافية وصلت إلى 14.1 مليار دولار (51.7 مليار درهم) في العام الماضي، على الرغم من تبعات جائحة «كورونا»، مقارنة بالشركات المدرجة في الأسواق الخليجية لناحية نسبة الربحية إلى القيمة السوقية، ولتكون الشركات الإماراتية الأعلى ربحية من نظيراتها بنسبة 5.28% إلى القيمة السوقية للأسهم الإماراتية بنهاية 2020 والتي كانت عند حوالي 267 مليار دولار، فيما كانت قيمة السوق السعودية 556.19 مليار دولار (من دون احتساب «أرامكو»)، لتكون نسبة الأرباح للقيمة السوقية للشركات السعودية عند 2.57%. وبلغت النسبة للشركات القطرية 5.2%، و3.41% في البحرين، و2.69% نسبة ربحية الشركات في عمان، وأخيراً 2.35% في الكويت.

واصلت ربحية الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية، أداءها الإيجابي على مدى الأعوام القليلة الماضية، لكنها تأثرت وتراجعت في العام الماضي نتيجة تبعات جائحة «كوفيد 19»، وما تسببت فيه من إجراءات إغلاق اقتصادي لاحتواء انتشار الفيروس.

ولكن الشركات الإماراتية ما لبثت أن استعادت عافيتها سريعاً في النصف الثاني من عام 2020، وحققت أرباحاً جيدة انعكست على ربحيتها للعام بكامله.

ووصلت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 23.2 مليار دولار في 2019، مقابل 16.7 مليار دولار في 2018، و18.3 مليار في 2017 ارتفاعاً من 10.6 مليار دولار فقط في 2016.

أداء قوي

ومن أعلى الشركات ربحية في سوق أبوظبي، بلغت أرباح أبوظبي الأول 10.55 مليار درهم، مقابل تحقيق مجموعة اتصاﻻت 9.02 مليار درهم، و«أبوظبي التجاري» 3.8 مليار درهم، بينما سجلت «العالمية القابضة» 3.02 مليار درهم، وأدنوك للتوزيع 2.4 مليار درهم، و«طاقة» 2.8 مليار درهم، و«الدار العقارية» 1.93 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، بلغت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، 6.96 مليار درهم خلال 2020، بينما بلغت ربحية دبي الإسلامي 3.29 مليار درهم، فيما سجلت إعمار العقارية 2.61 مليار درهم.

السوق السعودي

ووصلت قيمة الأرباح الصافية المجمعة للشركات المدرجة في سوق المال السعودي، تداول 14.3 مليار دولار (52 مليار ريال) في 2020 باستثناء أرباح «أرامكو» العالمية، مقابل 19.8 مليار دولار في 2019، و22.7 مليار دولار في 2018، وبلغت الأرباح في 2017 حوالي 27.1 مليار دولار، وحوالي 23.9 مليار دولار في 2016.

ووصلت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق الأسهم في الكويت حوالي 2.51 مليار دولار في العام الماضي، متراجعة من 6.68 مليار دولار في 2019، و6.1 مليار دولار في 2018، و5.5 مليار دولار في 2017، وحوالي 4.6 مليار دولار في 2016.

وفي قطر بلغت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر حوالي 8.6 مليار دولار في 2020، مقابل 10.8 مليار دولار في 2019، و11.3 مليار دولار في 2018، وكانت الأرباح 10.4 مليار دولار في 2017 و2016.

ووصلت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق البحرين المالي، إلى حوالي 0.84 مليار دولار في العام الماضي، متراجعة من 1.9 مليار دولار في 2019، و2.03 مليار دولار في 2018.

أما في سلطنة عمان فوصلت أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى 1.43 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 1.77 مليار دولار في 2019 و1.56 مليار دولار في 2018.

توزيعات الأرباح

وقامت أكثر من 51 شركة مدرجة في الإمارات بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020. وبلغت قيمة التوزيعات نحو 35 مليار درهم (9.54 مليار دولار)، وفقاً للبيانات التي صدرت عن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

ويعد هذا الحجم الكبير من التوزيعات النقدية التي يحصل عليها المساهمون بين الأكبر في منطقة الخليج، مما يعكس نسبة العوائد العالية على الاستثمار في الأسهم الإماراتية.

وللمقارنة، فقد قامت 97 شركة مدرجة في أسواق المال السعودية بتوزيع 50 مليار ريال (13.6 مليار دولار) على المساهمين (330.29 مليار ريال مع احتساب توزيعات أرامكو).

ولا زال القطاع البنكي الإماراتي يتصدر المركز الأول من حيث قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين عن أرباح عام 2020، بأكثر من 16 مليار درهم.

وكانت التوزيعات النقدية الإجمالية التي تم رصدها، تلقت دفعة قوية من قطاع الاتصالات الذي ارتفعت قيمة توزيعاته إلى 11.11 مليار درهم، بعدما قررت شركة «اتصالات» توزيع أرباح ب10.435 مليار درهم، فيما وصلت قيمة توزيعات الاتصالات المتكاملة إلى 680 مليون درهم.

وبلغت قيمة توزيعات قطاع شركات النفط والغاز 2.07 مليار درهم، والعقار 1.86 مليار درهم، وتوزع بقية مبلغ التوزيعات النقدية على القطاعات الأخرى المدرجة في أسواق الإمارات.