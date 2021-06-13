شكرا لقرائتكم خبر عن «مجهول» يدفع 28 مليون دولار لمجاورة بيزوس في رحلة الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في مزاد أمريكي جذب مهتمين من 140 بلداً، حدثت واقعة غريبة؛ حيث دفع شخص مجهول الهوية 28 مليون دولار للظفر بتذكرة السفر إلى الفضاء على متن الرحلة التي تنظمها شركة «بلو أوريجن» التي أسسها الملياردير جيف بيزوس، بحسب ما ذكرت «بي بي سي».

وأوضحت «بي بي سي» أن الشركة نشرت على حسابها عبر «تويتر» أن هوية الفائز ستكشف في الأسابيع القادمة.

وفي نهاية المزاد الذي استمر شهراً، كان العرض الأعلى نحو 5 ملايين دولار؛ لكن حين فتح المزاد عبر الإنترنت ارتفع الرقم إلى أكثر من خمسة أضعاف.

وسيكون على متن الرحلة التي ستنطلق في 20 يوليو/ تموز، أيضاً مارك شقيق جيف إلى جانب شخص آخر لم تكشف هويته.

يذكر أن الشركة قد أعلنت بأنه سيتم التبرع بالمبلغ إلى مؤسسة خيرية تتبع شركة «بلو أوريجن».