شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: ليبيا ستتغلب على العقبات بمساعدة المجتمع الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت الولايات المتحدة تأكيداتها على ضرورة سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكدة أن ليبيا ستتجاوز العقبات الراهنة بمساعدة المجتمع الدولي، فيما أعلن قائد من الجيش الليبي، أنه سيتم عقد اجتماع، اليوم الاثنين، مع لجنة «5 + 5» العسكرية، لبحث فتح الطريق الساحلي، في حين ناقش رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان، مشروع قانون الميزانية للعام 2021.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج،إن واشنطن تدعم ليبيا كدولة ذات سيادة ومستقرة.

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع كل الأطراف المعنية في ليبيا لمنع أي تصعيد أو تدخل أجنبي.

وأوضح أن واشنطن تدعم الانتخابات في ليبيا، مؤكداً وقوفها مع حكومة الوحدة أثناء استعداداتها للانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

ولفت إلى أن الحل في البلد الإفريقي يجب أن يكون (ليبياً- ليبياً)، مؤكداً أن الملف يحظى بأهمية كبيرة لدى إدارة الرئيس جو بايدن، لذلك وجّه بزيارة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوى هود، والسفير والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، لليبيا مؤخراً، ولقائه بعدد من الشخصيات البارزة،بينها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال وربيرج إن هذه الرحلة شكلت أعلى وفد دبلوماسي أمريكي يزور ليبيا منذ 2014، أظهرت خلالها واشنطن دعمها القوي للتقدم الذي أحرزه الشعب الليبي، نحو حل سياسي شامل. وأضاف أن أمريكا ترى أن الشعب الليبي قادر على تحقيق المزيد من التقدم والتغلب على العقبات بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وحول موعد إعادة فتح السفارة الأمريكية، قال إن هذه الخطوة تتطلب الكثير من العمل، مشيراً إلى أن واشنطن تنظر وتدرس الحقائق على أرض الواقع قبل اتخاذ القرار.

إلى ذلك، أعلن آمر غرفة عمليات «سرت الجفرة» التابع للجيش الليبي، اللواء إبراهيم بيت المال، أنه سيتم عقد اجتماع، اليوم الاثنين،مع لجنة «5 + 5» العسكرية، وسنوجه رسالة للقائد الأعلى محمد المنفي بالنتائج.

وقال بيت المال،أمس: «لا يمكن فتح الطريق الساحلي من دون الحصول على ضمانات بخروج المرتزقة، وتحقيق باقي الشروط».

الحكومة تناقش مع البرلمان الميزانية

من جهة أخرى، ناقش رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة،أمس،مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النوّاب، مشروع قانون الميزانية للعام 2021م وتعديلاته، بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري.

وتم خلال الاجتماع، الإجابة على جميع الاستفسارات والملاحظات المحالة من النواب قبل جلسة المجلس اليوم الاثنين بطبرق.

إنقاذ 1000 مهاجر في يومين

على صعيد آخر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنقاذ 1000 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا، خلال يومين.(وكالات)