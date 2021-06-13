شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعود ضاحي خلفان في المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، في المستشفى، عقب وعكة صحية ألمت بالفريق مؤخراً وألزمته البقاء قيد العناية الطبية.

وقدم الفريق ضاحي خلفان، خالص الشكر على اللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وذلك من خلال قصيدة نشرها على «تويتر» بعنوان «حمدان دينك بالوفاء مول ما أنساه» وأرفق القصيدة بتغريدات قال فيها: «في الأيام القليلة الماضية ألمت بي وعكة صحية فتفضل مشكوراً سيدي ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بزيارتي في المشفى..دخل من جهة اليسار فقدمت كوعي الأيسر للسلام عليه في ظل هذه الظروف الراهنة.. فأصر إلا أن يقبل رأسي.. مهما شكرته لن أوفيه حقه. مديون..لك سيدي العمر كله».

وأضاف: «جزاك الله خيراً سيدي.. أنت لست حمداً واحداً ولكن..حمدان».

وختم الفريق ضاحي: «أبشر كل المحبين أنا بخير وعافية خرجت من المستشفى من يومين...الآن أتجول في جميرا».