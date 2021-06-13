شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تستعرض جهودها البحثية حول الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

برعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، عميد كلية الطب، نظم مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا من خلال المعاهد البحثية الثلاثة العاملة في الجامعة، الورشة العلمية لعرض البحوث العلمية حول الوباء الفيروسي (كوفيد 19) التي أنجزها عدد من الباحثين أعضاء المجموعات البحثية المشاركة بأبحاث علمية حول فيروس كورونا، ضمن خطة عمل المعاهد البحثية في الجامعة حول الاهتمام بمواجهة جائحة كوفيد 19 والمساهمة في تقديم نتائج علمية تخدم المجتمع الإماراتي والإقليمي والعالمي.

وبدأت الورشة بكلمة ألقاها الدكتور حميد مجول النعيمي قائلاً: «يواصل العالم أجمع التعامل مع جائحة كوفيد 19 التي أثرت بشكل كامل في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والأسرية والاقتصادية والصحية والبدنية وغيرها وعلى جميع المستويات، كما كان من تداعياتها أيضاً تأثيرها في الحياة الدراسية والمجتمعات الجامعية في مختلف دول العالم، الأمر الذي حرم العديد من الطلبة من الحضور لجامعاتهم وأماكن تلقي دروسهم، وكانت جامعة الشارقة بكل فخر واعتزاز من أولى الجامعات في الدولة التي وضعت خططها للتغلب على آثار تلك الجائحة، وطبقت نظام التعليم عن بُعد بكفاءة ونجاح أشاد بهما الجميع، معتمدة على ما تمتلكه من بنية تحتية وتكنولوجية متطور».

وفي كلمته قدم الدكتور معمر بالطيب الشكر والتقدير إلى مديري المعاهد البحثية الثلاثة الذين عملوا بجد لتنظيم هذه الورشة ومتابعة تنفيذ تلك البحوث العلمية التي بلغ تمويلها أكثر من 3.6 مليون درهم، وستخرج نتائجها قريباً لتحقق الاستفادة للجامعة وللمجتمع بصفة عامة، كما شكر الباحثين على جهودهم العلمية.