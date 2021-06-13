شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة سلبية لا تزيد على ثلاثة أيام لحضور الاجتماعات في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عمادالدين خليل

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، أنه يتعين على الجهات والشركات الحكومية في حال الدخول المؤقت للعاملين لحضور الاجتماعات، أو لأداء غيرها من المهام، التأكد من إبرازهم نتيجة مسحة أنف سلبية مدتها لا تزيد على 3 أيام.

وأوصى المركز بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال لبس الكمامات وتعقيم اليدين فور الوصول إلى مكان العمل، والتباعد الجسدي بين الموظفين، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ومنع تفشي فيروس «كوفيد 19».

ونصح المركز الجهات والشركات الالتزام بقياس درجة حرارة الموظف قبل الدخول إلى مكان العمل من خلال الماسح الحراري، كما نصح الجهات والشركات بتحديد مدخل خاص بالموظفين، وآخر لغير الموظفين، كإجراء احترازي للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

في سياق متصل، تبدأ لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي اعتماد نظام المرور الأخضر بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحال التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي، غداً الثلاثاء، الموافق 15 يونيو/ حزيران الجاري.