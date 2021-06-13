شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «موارد دبي» و«إرنست ويونج» لتطوير الأداء المؤسسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشركة إرنست ويونج (EY) للاستشارات، مذكرة تفاهم بشأن وضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجال تنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة بين مختلف القطاعات في إمارة دبي، انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم مسيرة التميز الحكومي وبناء كفاءات وطنية متميزة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج تنمية القدرات والمهارات لموظفي حكومة دبي، بهدف رفع كفاءة المواطنين في مجالات متعددة.

وقّع المذكرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وفراس القسوس، رئيس قطاع الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة إرنست ويونج (EY).

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم لتحقيق أهداف عدة، تتمثل في التعاون في مجالات الشراكات البحثية وبرنامج «ريادة» المتخصص في تطوير مهارات المواطنين من خلال التدرب على رأس العمل في شركة إرنست ويونج (EY)، والتعاون في مجال برامج إعداد وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في توثيق ونشر تبادل الممارسات الحكومية والعالمية المهنية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، بالإضافة لتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين، وتفعيل قنوات الخدمة المجتمعية بينهما.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تطوير قدرات ومهارات الكفاءات المواطنة في حكومة دبي، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، وتنمية المواهب والقدرات المواطنة في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، من خلال التدريب المستمر، بهدف رفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية للموظفين المواطنين.

من جانبه، قال فراس القسوس رئيس قطاع الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة إرنست ويونج (EY) للاستشارات إن شركته ستتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والجهات الحكومية في مجال التدريب، وستضع خلاصة خبراتها وتجاربها في خدمة قطاع الموارد البشرية في دبي لتعزيز مكانته الرائدة.

ونصت مذكرة التفاهم كذلك على تسهيل عملية تدريب الموظفين لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والجهات الحكومية في دبي ضمن فترة زمنية محددة ليتم من خلالها التدريب العملي لتطوير الكفاءات، والتعاون على توثيق دراسات الممارسات المهنية لدى الطرف الآخر واستخدامها في الأنشطة التعليمية والتدريبية المنفذة لدى كل منهما في المجالات التي تخدم أهداف هذه المذكرة.

وبموجب مذكرة التعاون هذه ستقوم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الراغبة في تنفيذ برنامج «ريادة» من قبل قسم التوطين المعني بهذا البرنامج في الدائرة مع شركة إرنست ويونج (EY) للاستشارات لتنفيذ متطلبات البرنامج وفق اللوائح الصادرة بهذا الشأن.