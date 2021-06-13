شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 13-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.695 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة- رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العامة لصناعة الورق-راكتا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جلاكسو سميثكلاين، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري العربي، العبوات الطبية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة- رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العامة لصناعة الورق-راكتا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جلاكسو سميثكلاين، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري العربي، العبوات الطبية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تخسر 7.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.695 مليار جنيه. البورصة تخسر 7.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.695 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 504.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.34%، والعرب على 6.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه، 508.9 ألف جنيه، 690 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 12421 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3842 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 2324 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 125.5 ألف جنيه، وباعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 6 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير 25514 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1199 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 125.5 ألف جنيه، وباعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 6 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير 25514 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1199 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء 179.1 ألف أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

نتائج الأعمالأعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة إعمار مصر للتنمية إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 242.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وبلغت صافي أرباح الفترة 529.1 مليون جنيه مقارنة مع 247.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة. نتائج الأعمالأعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة إعمار مصر للتنمية إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 242.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وبلغت صافي أرباح الفترة 529.1 مليون جنيه مقارنة مع 247.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وأعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، تحقيق إيرادات بلغت 195.97مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 324.3 مليون جينه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 39.58%، وبلغ صافي خسائر الفترة 21.9 مليون جنيه مقارنة مع 27 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 19.01%.

وأعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 1.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 154.5 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 1146%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 101 ألف جنيه مقابل خسائر بلغت 335.8 ألف جنيه بنسبة نمو 130%، مرجعة سبب زيادة إلى ارتفاع حجم إيرادات النشاط بمبلغ 1.9 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 209.8 ألف جنيه، وعدم وجود خسائر تقييم عملة عن الفترة الحالية مقابل 13747 جنيه خسائر تقييم عملة عن الفترة المقارنة.

وأعلنت شركة أم بي للهندسة، تحقيق إيرادات بلغت 43.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 45.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 5%، وبلغ صافي الدخل الشامل 544.9 ألف جنيه مقابل 691.7 ألف جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 21%.

كما أقر مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القوائم المالية المستقلة عن الموقف المالي في 31 مارس عام 2021 بحجم أعمال قدره 288.3 مليون جنيه وبصافي ربح قدره 22.349 مليون جنيه، والقوائم المالية المجمعة بصافي ربح قدره 22.293 مليون جنيه.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، مؤشرات نتائج البنك في نهاية مايو 2021، وحقق البنك حجم أعمال 123.1 مليار جنيه خلال مايو 2021 مقابل 107.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 14.5%، وارتفع إجمالي الأصول إلى 121.2 مليار جنيه مقابل 105 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 15.4%.