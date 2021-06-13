شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 13-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.695 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركة إيقاف تداول 23 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة- رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العامة لصناعة الورق-راكتا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جلاكسو سميثكلاين، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري العربي، العبوات الطبية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تخسر 7.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.695 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 504.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.34%، والعرب على 6.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه، 508.9 ألف جنيه، 690 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 12421 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3842 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 2324 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.167 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 39.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.53%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 8.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 99.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.61%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 66.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.83%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 10.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.82%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 10.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.54%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 3.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 28.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.31%.