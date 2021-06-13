شكرا لقرائتكم خبر عن مع موجات الغبار.. تعرف على فائدة تنظيف فلاتر المكيفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة خلال هذه الفترة موجات غبار كثيفة تستمر قرابة أسبوع في معظم المناطق، وهذا الأتربة من شأنها أن تسبب مشاكل داخل المكيفات التي في معظم البيوت تعمل باستمرار خصوصا وأن موجات الغبار تتزامن مع دخول فصل الضيف، وقدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة نصائحه مع هذه الموجه بتنظيف فلاتر المكيف باستمرار كون الاتربه تساهم في زيادة استهلاك الطاقة للمكيف.

وفيه جولة ميدانية في أحد أسواق العاصمة الرياض إلتقينا بالعديد من المتسوقين ، الذين ابدوا تفاعلا كبيرا مع تنظيف فلاتر المكيفات التي تساهم في ترشيد الطاقة واستغلال ذلك فيما يعود بالفائدة على حجم الاستهلاك الشهري.

وبين الفني عصمت الحاج والمتخصص في أجهزة التكييف بكافة أنواعها، ان المستهلك الآن أصبح لديه الدراية والعلم بما يرشد طاقة منزله ويستفيد في تقليل حجم فاتورته الشهرية، وقال: دائما ما نتحدث لعملائنا بأن فترت توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف مما يزيد من استهلاك طاقتها اثناء عملها قبل تنظيفها، موضحين في الوقت ذاته على أهمية التنظيف الدوري خصوصا مع موجات الغبار التي تشهدها معظم المناطق لضمان استمرار عمليه تبريد المكيف، والتقليل من حجم استهلاك الطاقة.