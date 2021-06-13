مؤشر سوق الأسهم السعودية يقترب من 10,900 نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى المؤشر الرئيس للسوق المالية السعودية (تداول) جلسة أمس قرب مستوى 10900 نقطة بتداولات زادت على 14.4 مليار ريال.

وسجل مؤشر الأسهم السعودية خلال التداولات ارتفاعا بمقدار 101.14 نقطة ليقفل عند مستوى 10897.47 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والخليج للتدريب، وجبسكو، وزجاج، وجازادكو الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، والكيميائية، والدرع العربي، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.35%.

فيما كانت أسهم شركات جازادكو، ودار الأركان، وجاكو، وذيب، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ذيب، وجازادكو، وجاكو، والراجحي، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

في سياق متصل أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا 236.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23144.70 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1912 صفقة.