شكرا لقرائتكم خبر «دور» وطيبة تجريان مناقشات مبدئية للاندماج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري شركتا طيبة للاستثمار ودور للضيافة، مناقشات مبدئية بهدف الاندماج بين الشركتين، وأوضحتا أنه بناء على قرار مجلس إدارة الطرفين بتاريخ 2 ذي القعدة 1442 تم بدء مناقشات مبدئية بينهما لدراسة اندماج الشركتين.

وأشارتا إلى أن هذه المناقشات لا تعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

وأفادتا بأنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات النظامية المعنية في المملكة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين. وسيتم إطلاع المساهمين عن أي تطورات قادمة في هذا الخصوص في حينه.

وطيبة للاستثمار شركة مساهمة سعودية، تأسست في 24 سبتمبر 1988، برأسمال يبلغ 1.6 مليار ريال، وتنشط الشركة في تملك العقارات والفنادق والمرافق الترفيهية، واستثمارها بالبيع والشراء وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، كما أن شركة دور للضيافة، متخصصة في مجال الضيافة وتأسست عام 1976م، ولديها خبرة اكتسبتها على مر العقود في إدارة وتطوير وتشغيل الفنادق والمجتمعات السكنية في جميع أنحاء المملكة.