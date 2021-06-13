شكرا لقرائتكم خبر 58 % ارتفاع صادرات السيارات الكورية مدعوما بالمركبات الكهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 58% تقريبا في مايو، مدعومة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة (الكهربائية) والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب بيانات رسمية صادرة أمس عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت الشحنات الصادرة من السيارات 150,894 وحدة في مايو، ومن حيث القيمة، تضاعفت الصادرات تقريبا لتصل إلى 3.49 مليارات دولار.

وأوضحت وكالة يونهاب الكورية، أن الوزارة عزت النمو إلى الأداء القوي للسيارات الكهربائية، إلى جانب العلامة التجارية المستقلة «جينيسيس» لشركة هيونداي موتور.

وجاء الانتعاش أيضا بسبب تأثير القاعدة، حيث انخفضت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بنحو 60% على أساس سنوي في مايو 2020، بسبب جائحة كوفيد-19.

وشهدت صادرات هيونداي موتور، أكبر شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، قفزة في صادراتها بنسبة 73.8%، لتصل إلى 64,793 وحدة.

وشهدت شركة كيا، الشقيقة الأصغر لهيونداي، زيادة صادراتها بنسبة 70.8% لتصل إلى 64,700 على خلفية الصادرات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وانخفضت الشحنات الصادرة من شركة جنرال موتورز كوريا بنسبة 36.3% لتصل إلى 11,082 وحدة، حيث تسبب النقص العالمي في رقائق السيارات في تعطيل خط إنتاجها.

ونمت صادرات شركة سانغ يونغ موتور لصناعة السيارات المتعثرة ماليا بمقدار 6 أضعاف، لتصل إلى 3,794 وحدة، مع تطبيع إنتاجها تدريجيا.

وقفزت صادرات شركة رينو سامسونغ موتورز بأكثر من 4 أضعاف، بفضل المبيعات القوية لسيارة «XM3» الرياضية في السوق الأوروبية.

وبحسب الوجهات، قفزت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 70.1% لتصل إلى 1.42 مليار دولار، وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 84% لتصل إلى 664 مليون دولار. ووصل الإنتاج المحلي للسيارات إلى 256,272 وحدة في مايو، بزيادة قدرها 10.9% على أساس سنوي.