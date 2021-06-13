شكرا لقرائتكم خبر تبوك الدوائية تتفق مع موديرنا على توزيع لقاحات كوفيد 19 بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة تبوك للصناعات الدوائية) اتفاقية خدمات حصرية مع «موديرنا السويسرية جي إم بي إتش» لبيع وتوزيع لقاحها كوفيد 19 mRNA بالإضافة إلى أي لقاح ضد سلالات كوفيد 19 المتحورة داخل المملكة.

وأوضحت أسترا في بيان أمس على موقع تداول أن مدة العقد تبلغ 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، مشيرة إلى أن شركة تبوك ستمتلك حقوق التسجيل لهذه المنتجات خلال فترة الاتفاقية.

وذكرت أن هذه الاتفاقية تشمل الحصول على التصاريح اللازمة والمحافظة عليها بما في ذلك تسجيل هذه المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية ومتابعة التيقظ الدوائي لهذه المنتجات. كما تتضمن الاتفاقية توفير ما يلزم من أعمال المناولة الملائمة لتوزيع المنتجات إلى الموزعين الرئيسيين والمستشفيات والعيادات والجهات الأخرى.

وأفادت بأن الاتفاقية تمنح شركة تبوك إمكانية التباحث في توسيع دائرة الأعمال مع شركة موديرنا داخل المملكة وخارجها بخصوص منتجاتها الأخرى غير لقاح كوفيد 19 وسلالالته المتحورة حال التصريح بها مستقبلا.

ولفتت إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي لهذه الاتفاقية نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق والتي بدورها تعتمد على إتمام عملية التسجيل للمنتجات بنجاح وسيتم الإعلان عن أي أثر جوهري في القوائم المالية ربع السنوية والسنوية.

اتفاقية خدمات حصرية مع موديرنا

الاتفاقية تشمل:

