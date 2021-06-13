تسليم الفلل الجاهزة في 5 مشاريع خلال مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم برنامج (سكني) عددا من الفلل السكنية الجاهزة في إطار الجهود المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، وشمل التسليم خلال شهر مايو الماضي 5 مشاريع في 4 مناطق حول المملكة، حيث تمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.

وأوضح برنامج (سكني) في بيان له أن التسليم شمل مشروع إسكان المجمعة بمنطقة الرياض، ومشروعي إسكان الأحساء وإسكان حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وفي منطقة الجوف تم تسليم عدد من الوحدات في مشروعي (إسكان القريات)، و(إسكان نجران) في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ يبلغ عددها 42 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع (فيلا) تصل مساحتها إلى 500 م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها.

يذكر أن برنامج سكني تمكن من خدمة 89 ألف أسرة من بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية أبريل منها 66,651 أسرة سكنت منازلها، من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يوفرها البرنامج وتشمل الأراضي السكنية وخيار الحصول على قرض عقاري مدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، إضافة إلى خيار البناء الذاتي، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

5 مشاريع

