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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أصدر أمس قرارا بتعيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء وهم: مشاري السعدون، وصالح الملحم، ونورة العجمي، وإيمان الزرعة. جاء ذلك ضمن القرار الوزاري الذي صدر اليوم، القاضي بتشكيل مجلس إدارة غرفة الأحساء للدورة القادمة (1442- 1446هـ)، وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، بـ 12 عضوا، حيث أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وعددهم ثمانية أعضاء لفئتي التجار والصناع.



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