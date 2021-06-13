وزير الشؤون

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وشغل الغامدي منصب المشرف العام على الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منذ فبراير 2015، وتتجاوز خبرته العملية والمهنية أكثر من 15 عاما تدرج خلالها في عدد من الوظائف في قطاعات التأمين والتطوير العقاري والأغذية والاتصالات وتقديم الاستشارات المهنية لحديثي التخرج وتمكينهم لسوق العمل.
وحصل وكيل الوزارة للدعم السكني على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل بالرياض، وشهادة الدبلوم العالي بعد الجامعي في إدارة التسويق من معهد الإدارة العامة بالرياض مع مرتبة الشرف الأولى، وأنهى درجة البكالوريوس من كلية إدارة الأعمال (تخصص الأساليب الكمية - نظم معلومات إدارية) من جامعة الملك سعود بالرياض.
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