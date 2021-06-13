شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دور لجهاز تنظيم سوق الغاز.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى اتباع استراتيجية مرنة ومتنوعة تسمح له باستخدام اختصاصاته وأدواره وفقاً للقانون في العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف تتضمن نجاح استراتيجية الدولة المصرية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة (الغاز الطبيعي)، حيث يعتبر دور الجهاز من العوامل الرئيسية الداعمة، ويأتي ذلك من ‏منطلق دوره في تحفيز الشركات العالمية والقطاع الخاص على المشاركة ‏والاستثمار في أنشطة السوق المختلفة بعد تنظيمها وضبط العلاقات بين أطرافها ونشر مبادئ التنافسية ومعالجة المشاكلات والعقبات المالية التي يعاني منها السوق، مما يؤدي إلى تعزيز فرص ‏الاستثمار في الخدمات اللوجستية بشكل مباشر وفي مجال البحث والاستكشاف بشكل غير مباشر، وفيما يلي أهم أدوار الجهاز رئيسية والتي تتمثل في الآتي..

1-تنظيم العلاقات بين المشاركين في السوق وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح.

2-منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها وتحديد الأسس العامة التي يتم الالتزام بها.

3-إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.

4-إقرار أكواد نقل الغاز بأي طريقة اخرى ووضع آليات حساب تعريفة الاستخدام الخاصة به.

5-إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.

6-مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.

7-وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها، بما يراعي مصالح الجميع.

8-إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين.

9-متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية.

10-وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المُرخص لها والتي تكفل المنافسة المشروعة.

11-الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز، ووضع الآليات لضمان الدقة والصحة.

12-اعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين في إطار من العدالة والشفافية.

13-اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.

14-بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين في السوق والعمل على حلها وفقاً للموضح باللائحة التنفيذية.

15-إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.

16- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.

17-التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية وبما يراعي مصالح كافة المشاركين.

18-المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة السوق لضمان اتساقها مع أهداف التنظيم.

19-تحديد المورد البديل.

20-وضع عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهل وتحديثه كلما دعت الحاجة ذلك.