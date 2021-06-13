شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دور لجهاز تنظيم سوق الغاز.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
1-تنظيم العلاقات بين المشاركين في السوق وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح.
2-منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها وتحديد الأسس العامة التي يتم الالتزام بها.
3-إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.
4-إقرار أكواد نقل الغاز بأي طريقة اخرى ووضع آليات حساب تعريفة الاستخدام الخاصة به.
5-إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
6-مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.
7-وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها، بما يراعي مصالح الجميع.
8-إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين.
9-متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية.
10-وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المُرخص لها والتي تكفل المنافسة المشروعة.
11-الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز، ووضع الآليات لضمان الدقة والصحة.
12-اعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين في إطار من العدالة والشفافية.
13-اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
14-بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين في السوق والعمل على حلها وفقاً للموضح باللائحة التنفيذية.
15-إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
17-التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية وبما يراعي مصالح كافة المشاركين.
18-المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة السوق لضمان اتساقها مع أهداف التنظيم.
19-تحديد المورد البديل.
20-وضع عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهل وتحديثه كلما دعت الحاجة ذلك.