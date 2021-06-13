شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: استقبلنا 7 آلاف طلب للانضمام لمبادرة كن سفيرا واخترنا 1000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة "كن سفيرا"، تستهدف نشر أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع وتطبيقاتها بين الشباب، موضحة أنه بعد إطلاق المبادرة بأسبوعين تلقت الوزارة 7 آلاف طلب التحاق بالمبادرة، وتتم اختيار 1000 شاب فقط 50% من الرجال و50% من السيدات.

وقالت معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب من أعمار 18 سنة وحتى 35 سنة، خاصة أن 60% من المصريين شباب، لافتة إلى أن العديد من الشباب يجعلون تعريف التنمية المستدامة ويتوقعون أن هدفها الحفاظ على البيئة فقط.

وأوضحت معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، : شكلنا مجموعة عمل لعمل المبادرة وأطلقناها ويتم تخريج 50 شخصا أسبوعيا من 1000 شخص الذين تم قبول طلب التحاقهم بالمبادرة لتعريفهم بالتنمية المستدامة وسبل الحفاظ عليه، مشيرة إلى أن من شروط المبادرة أن يكون الشباب أو الشابة لديهم إلمام جيد باللغة العربية ودراية باللغة الإنجليزية ويكون لديهم خلفية عن التنمية المستدامة.

وفى وقت سابق أطلقت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبى للوزارة – المستوى الاحترافى للمجموعة الأولى من مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة، وهو المستوى الذى يتناول تقديم برنامج "تدريب المدربين"؛ للتدريب على أساسيات وطريقة تدريس المحتوى العلمى لأهداف التنمية المستدامة مما يساعد المتدربين فى نشر ثقافة الاستدامة فى جامعاتهم ومجتمعاتهم.