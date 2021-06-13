شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.45%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.67%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.99%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.83%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.6%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.46%.

كما تراجع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.94%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.86%، ثم قطاعي مواد البناء والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، 0.18%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، ثم قطاعي البنوك والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.34%، 0.32%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.695 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 504.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.34%، والعرب على 6.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه، 508.9 ألف جنيه، 690 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 12421 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3842 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 2324 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.