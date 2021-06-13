شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة تستقبل نظيرها السعودي بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك

ـ الزيارة تستهدف عقد

- انعقاد اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي بمطار القاهرة، مساء اليوم الأحد، والذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، ليترأس الجانب السعودي في اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، إلى جانب مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

شارك في مراسم الاستقبال السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية لدى مصر، والسفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية و بندر العامرى رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك، و حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى، والمستشار تجاري أسامة باشا رئيس المكتب التجاري المصري بجدة.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة والاستثمار السعودي لاستعراض مستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما سيجري الوزير السعودي عدداً من اللقاءات مع بعض مسؤولي الحكومة المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الزخم الكبير الذي يشهده التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة التعاون التجاري لا سيما، وأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى الـ5.5 مليار دولار عام 2020.