صندوق الاستثمارات يدعم فريقه التنفيذي بـ3 مديرين لتعزيز خطط النمو والتوسع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعم صندوق الاستثمارات العامة فريقه التنفيذي بثلاثة تعيينات جديدة في إدارتي استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتمويل الاستثماري العالمي، لتعزيز كفاءة سير العمل.

وبحسب بيان للصندوق أمس، فقد تم تعيين إياس الدوسري، وعمر الماضي، كمديرين في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعيين عبدالله شاكر، مديرا في إدارة التمويل الاستثماري العالمي.

ويأتي إعلان الصندوق عقب تعيين تركي النويصر، رئيس إدارة الاستثمارات الدولية، ويزيد الحميد، رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نوابا للمحافظ إلى جانب مسؤولياتهما الحالية، وذلك بهدف دعم خطط النمو والتوسع المستمرة للصندوق.

وسيعمل كل من الدوسري والماضي تحت إدارة نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميد، حيث يسهم تعيينهما في تعزيز الفريق الاستثماري لدى صندوق الاستثمارات العامة، في حين سيعمل شاكر تحت إدارة رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي فهد السيف، ضمن مسار الحوكمة، حيث سيدعم تطبيق نموذج الحوكمة العالمي الذي أرساه صندوق الاستثمارات العامة لتوجيه استراتيجيات الاستثمار المحلية والدولية.

وتهدف التعينات لتوسيع الفريق التنفيذي للصندوق، ودعم تنفيذ خططه الطموحة؛ ليصبح كيانا استثماريا عالميا رائدا، وتحقيق مستهدفاته لتنمية أصوله تحت الإدارة لتتجاوز 4 تريليونات ريال، والتزامه باستثمار 150 مليار ريال سنويا على الأقل في مشاريع جديدة محليا حتى عام 2025. وستدعم التعيينات تحقيق أهداف الصندوق واستراتيجيته الطموحة من خلال إثراء خبرات الصندوق، وكفاءاته، وتعزيز موقعه الريادي.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرا في العالم، والمحرك الرئيس الذي يدعم التحول الاقتصادي للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد استطاع الصندوق تحقيق نمو كبير في عدد موظفيه، حيث نما من 40 موظفا في 2016 ليصل إلى أكثر من 1,100 موظف اليوم. كما تمكن الصندوق من تنمية أصوله تحت الإدارة منذ العام 2016، لتصل قيمتها إلى 1,6 تريليون ريال، واستثمر الصندوق في الاقتصاد السعودي قرابة 311 مليار ريال خلال ذات الفترة، في حين أسهم في استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلي.

وتعمل إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تشكيل استراتيجية الاستثمار الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالشركات المحلية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل، ودفع عملية التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي. فيما تركز إدارة التمويل الاستثماري العالمي على تطوير وتنفيذ استراتيجية التمويل على المدى المتوسط بالصندوق، والتي تستند على أربعة مصادر تمويل موضحة في برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025.

وفي حين تقوم إدارة التمويل الاستثماري العالمي بضمان استمرارية قدرة صندوق الاستثمارات العامة المالية وفق معايير مستدامة، تتولى إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدارة محفظة استثنائية من الشركات المحلية والإقليمية، إلى جانب مجموعة من الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، والتي تحقق قيمة على المدى الطويل للصندوق والاقتصاد المحلي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إياس الدوسري







سيعمل على قيادة إدارة الاستشارات الاستثمارية ضمن فريق الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



سيسهم في دعم عملية صناعة القرار فيها وخاصة المتعلقة بفرص الاستثمار وإعادة استثمار موارد الصندوق.



سبق أن عمل كعضو منتدب ورئيسا لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان ساكس بالمملكة منذ 2017 قبل انضمامه للصندوق.



يمتلك خبرة ممتدة في الاستشارات المالية وتنفيذ الصفقات من خلال عمله على العديد من الصفقات الكبيرة في بنك جولدمان ساكس و بنك إتش إس بي سي في المملكة.



يمتلك معرفة واسعة في أنظمة السوق المالية السعودية من خلال عمله السابق في إدارة الطروحات الأولية والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية.



حاصل على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



عمر الماضي





سيشارك في قيادة الاستثمارات المباشرة ضمن الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



سيشرف على استثمارات الصندوق والفرص المتاحة له في عدد من القطاعات الاستراتيجية.



يمتلك خبرات متنوعة جمعها خلال عمله في العديد من الشركات المحلية والدولية الرائدة.



شغل عدة مناصب عليا في شركات كبرى؛ مثل: عبداللطيف جميل للاستثمار، ومجموعة فولكس فاجن، وماكينزي آند كومباني، وأرامكو السعودية.



يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالشركة السعودية للأسماك.



عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.



يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بنسلفانيا.



عبد الله شاكر