شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرجن أوربيت» تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شبكة «سي إن بي سي» أن شركة «فيرجن أوربيت»، الشركة الفرعية للأقمار الصناعية التابعة لـ«فيرجن جالاكتيك»، التي يديرها رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، تجري محادثات متقدمة لطرح أسهمها للاكتتاب العام والحصول على تقييم بنحو 3 مليارات دولار، عبر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة بقيادة مؤسسة «جولدمان ساكس» المصرفية.

وتجري «فيرجن أوربيت» محادثات بشأن صفقة مع شركة «NextGen Acquisition II»، وفقاً لما قاله شخص مطلع. و«NextGen» هي شركة استحواذ لأغراض خاصة شارك في قيادتها جورج ماتسون، إضافة إلى جريجوري سام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة «بيركن إيلمر». ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

وجمعت «NextGen 350» مليون دولار عندما طرحت أسهمها للاكتتاب العام في مارس/ آذار الماضي، إضافة إلى طرح أسهم إضافية بقيمة 33 مليون دولار في إبريل/ نيسان، ليصل الإجمالي إلى 383 مليون دولار. وسيتم ضخ هذه الأموال لتوسيع نطاق أعمال شركة «فيرجن أوربيت». (وكالات)