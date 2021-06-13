شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة» (ADQ) تسعى للاستثمار في «فليبكارت» الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «القابضة» (ADQ) تجري محادثات لاستثمار نحو 500 مليون دولار في شركة «فليبكارت» الهندية؛ إذ تعتزم شركة التجارة الإلكترونية المدعومة من قبل «وول مارت» جمع المال عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام في العام المقبل.

وتناقش «القابضة» (ADQ) ضخ المال في الشركة والذي من شأنه أن يرفع قيمتها السوقية إلى ما بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار، وفقاً للمصادر المطلعة التي رفضت الكشف عن هويتها.

وأضافت المصادر: إن الصفقة قد تتم قبل طرح أسهم «فليبكارت» للاكتتاب العام في عام 2022. (بلومبيرج)