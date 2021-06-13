شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية المحاسبين» تنتخب مجلس إدارة جديداً.. وسيف المهيري رئيساً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية اجتماعها الـ23 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك للنظر في أعمال الجمعية للعامين 2019 و2020، وخطة النشاط والموازنة التقديرية للعام 2021، واعتماد التقارير الإدارية والمالية، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

ترأس الاجتماع سيف محمد بن عابد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وبحضور رضا حجازي من إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، والذي تقدم فيها 19 عضواً عاملاً ممن استوفوا شروط الترشيح للدخول في المنافسة على 11 مقعداً لعضوية مجلس الإدارة المقبل.

وأسفر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية عن انتخاب مجلس إدارة جديد، يضم في عضويته 11 عضواً أساسياً واثنين احتياطيين، تم اختيارهم بواسطة الأعضاء العاملين الذين شاركوا في الاجتماع.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت عن بعد، وبإشراف من وزارة تنمية المجتمع، عن حصول سيف محمد بن عابد المهيري على أعلى عدد من الأصوات، ثم جاء في المركز الثاني أحمد درويش محمد، ثم تساوى على المركز الثالث بنفس عدد الأصوات كل من عبدالرحمن إبراهيم الزرعوني، وآمنة عبدالعزيز المهري، وهشام علي الطاهر، وقد جاء في المركز السادس من حيث عدد الأصوات حمد أحمد جاسم العبدولي، ثم الدكتور عبدالله علي آل بركت في المركز السابع، فيما جاء نعيم الخطيب في المركز الثامن، والدكتور حبيب درويش آل رحمة في المركز التاسع، وجواهر أحمد البلوشي في المركز العاشر، فيما حل في المركز الحادي عشر للأعضاء الأساسيين كل من سهام عبدالله الفلاحي، وعبدالله علي مبارك بوسمرة، اللذين حصلا على أصوات متساوية، مما أدى إلى إجراء قرعة بينهما وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، وهو ما أسفر عن حصول عبدالله بوسمرة على عضوية مجلس الإدارة كعضو أساسي في مجلس الإدارة، بينما اعتبرت سهام الفلاحي العضو الاحتياطي الأول لمجلس الإدارة، وتم تثبيت علي السلحدي كعضو احتياطي ثانٍ، والذي كان قد تساوى مع أحمد الحوسني على المركز الثالث عشر من حيث ترتيب عدد الأصوات

وفي نهاية الاجتماع توجه سيف محمد بن عابد المهيري بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك ممثلي وزارة تنمية المجتمع بإدارة الجمعيات ذات النفع العام وإدارة تقنية المعلومات على الجهد والتنظيم في إدارة الاجتماع، وكذلك تهنئة أعضاء المجلس المنتخب للدورة الجديدة.