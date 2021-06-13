شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تطير إلى سلوفينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي، أنها ستبدأ رحلاتها إلى بودابست وليوبليانا. وستقوم الناقلة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا اعتبارًا من 24 سبتمبر/ أيلول، وأربع رحلات أسبوعية إلى العاصمة المجرية بودابست اعتباراً من 30 سبتمبر. وهذه أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى سلوفينيا.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «مع استمرار زيادة الطلب على السفر، تعد بودابست وليوبليانا إضافات قيمة إلى شبكتنا المتنامية. مع توجه المزيد من الدول إلى رفع القيود المفروضة على السفر الدولي ونحن نتطلع إلى تزويد مسافرينا بمزيد من خيارات السفر هذا العام بعد إطلاقنا لمجموعة واسعة من وجهاتنا الصيفية».

مع التخفيف التدريجي لقيود السفر الدولية، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات الصيفية الموسمية مثل بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان وتيفات في الجبل الأسود ونابولي في إيطاليا.

ستكون الرحلات إلى الوجهات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي ومنها إلى 168 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دو بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.