شكرا لقرائتكم خبر عن طيران رجال الأعمال قطاع مزدهر رغم التحدّيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يسلّط معرض دبي للطيران في دورته الجديدة التي تنطلق في دبي ورلد سنترال خلال الفترة ما بين 14-18 نوفمبر الضوء على النموّ الذي حققه قطاع طيران رجال الأعمال برغم تأثيرات الجائحة، أحد المواضيع التي ستشهد سلسلة من النقاشات الواسعة من أهم خبراء عالم الطيران المشاركين في المعرض، وذلك لرسم ملامح مستقبل القطاع.

ويحتل طيران رجال الأعمال موقعاً متميزاً في المعرض، خصوصاً وأن حوالي 30% من المشاركين يعملون في هذا القطاع.

وتضم قائمة المشاركين في قطاع طيران رجال الأعمال ضمن معرض دبي للطيران 2021، كلاً من «إيرباص»، و«بوينج»، وشركة عالم المطارات، ومطار كولومبيا متروبوليتان، و«سيتادل كومبليشن»، و«كوملوكس»، و«داسو للطيران»، و«إمبراير»، و«إيموجيت»، و«جاين جيت للطيران»، و«جلف ستريم إيروسبيس كوربوريشن»، و«بيلاتوس إيركرافت».

وأثبت قطاع طيران رجال الأعمال خلال فترة الجائحة أنه خيار الطيران الأكثر مرونة وموثوقية، والأكثر التزاماً بمعايير السلامة والأمن. ويمثل النمو الذي يحققه قطاع طيران رجال الأعمال فرصة مهمة بالنسبة للمطارات والمشغّلين الرئيسيين ومصنّعي طائرات رجال الأعمال وطيّاري رحلات رجال الأعمال، وأبرز مقدّمي الخدمات ومستخدمي طيران الأعمال، ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المستقبل.

وكغيره من المكونات الرئيسية لقطاع الطيران، يشهد طيران رجال الأعمال تحوّلاً رقميّاً يسهم في تعزيز مستوى أداء المشغلين، وتقديم تجربة متميزة وذكية للمسافرين. وعلى سبيل المثال، تسعى شركة «جوجو بزنس أفييشن» لتزويد طائرات رجال الأعمال النفاثة بشبكات الاتصال من الجيل الخامس في الطائرة بحلول عام 2022، ما يحقق إنجازاً نوعياً في مجال الاتصالات على متن الطائرة. كما أطلقت شركة «بوينج بزنس» للطائرات النفاثة مؤخراً طائرتها «BBJ 777 إكس»، أول طائرة رجال أعمال قادرة على السفر بين أي مدينتين في العالم دون توقّف، وبمدى قياسيّ يصل إلى 21,570 كيلومتراً. وتعد طائرة «777 إكس» من أكثر طائرات رجال الأعمال راحةً، خصوصاً من حيث التنفس، نظراً لطيرانها بمستويات منخفضة، ووجود تقنيات ترطيب إضافية في المقصورة، إلى جانب النظام المتطور لتنقية الهواء في ثلاث مراحل.

وأطلقت «إيرباص» مؤخراً طائرة «ACJ220» النفاثة لرجال الأعمال، وتمتاز بأحدث التقنيات للمسافرين من رجال الأعمال، وتقنيات اتصال متقدمة، مع نظام واي فاي في المقصورة كلها، وتقنيات متطورة مثل النوافذ المظلّلة التي تعمل بالكهرباء ومصابيح الإنارة بتقنية LED. وأوجدت هذه الطائرة فئة جديدة كلياً في السوق تحت اسم «طائرة رجال الأعمال النفاثة الكبيرة جداً»، وتجمع بين المساحة الشخصية المتميزة والمساحة الأرضية 73 متراً مربعاً، ومدى عابر للقارات يصل إلى 10,500 كيلومتر (رحلة طيران تتجاوز 12 ساعة). ويمكن للطائرة السفر بشكل مباشر دون توقف بين مدن مثل دبي ولندن، ودبي وطوكيو، ودبي وبيرث، وتعتبر طائرة رجال الأعمال الوحيدة المزودة بست مساحات مخصصة لكبار الشخصيات، مساحة كل منها 12 متراً مربعاً.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «أظهر قطاع طيران رجال الأعمال على الرغم من تداعيات أزمة كوفيد-19 مستويات عالية من المرونة والأمان والفاعلية. وشهدنا في السنوات الأخيرة زيادة فعلية في الطلب على طائرات رجال الأعمال. ونتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا القطاع الواعد. ونؤكّد نجاحنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز القطاع، وتسريع وتيرة نموّه في المنطقة والعالم على مدار السنوات المقبلة».