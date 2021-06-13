شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. الناتج المحلي الإجمالي انكمش 9.9% في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الكويت، الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش 9.9% خلال عام 2020 مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي في إبريل/ نيسان الماضي، أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال العام الماضي.

واستندت وكالة الأنباء الكويتية في تقريرها إلى تصريح محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، الذي اعتمد على تقديرات أولية وإحصاءات، وقال إن البنك استخدم كل الوسائل المتاحة لديه لتقليل آثار الوباء.

وقال محافظ البنك إن التقديرات والإحصاءات الأولية أشارت أيضاً إلى أن التضخم زاد إلى نحو 2.1% في العام الماضي، مقارنة بنسبة %1.1 في عام 2019.