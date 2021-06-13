شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تستضيف عمومية الاتحاد العربي لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تستضيف جدة السعودية، الأربعاء والخميس، اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، حيث يعقد الأربعاء الاجتماع 73 للاتحاد العربي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تمهيداً لرفع جدول أعمالها.

ويعقد، الخميس، الاجتماع 26 للجمعية العمومية من أجل انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2021-2025.

ورحب الدكتور رجاء الله السلمي أمين عام الاتحاد بوفود الدول العربية والدولية، مؤكداً اكتمال عمل الأمانة لعقد الاجتماع.