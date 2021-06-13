شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يطلب الفوز وحده في موقعة فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منتخبنا خامساً في قائمة أفضل الثواني

تيجالي: سعيد بالتسجيل ورهن إشارة الجهاز الفني

يضع المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، اليوم الاثنين، اللمسات النهائية على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء، الثلاثاء، أمام فيتنام في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وسيحرص المدرب الهولندي على وضع «الرتوش» الأخيرة على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المصيرية، وإن بدا من خلال المباريات الثلاث أن التغييرات ليست في ذهن المدرب الذي يؤمن بثبات التشكيل وضمان تواجد العناصر التي وضع بها ثقته منذ اليوم الأول من عمر التصفيات.

ويدرك لاعبونا أنهم أمام أهم 90 دقيقة في عمر التصفيات المونديالية، خاصة أن الفوز سيشرع لهم أبواب التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات، كبطل للمجموعة السابعة، بينما ستكون الخسارة بمثابة ضربة «شبه قاضية».

وسيخوض منتخبنا الوطني اللقاء بحساب وتركيز واحد، الفوز والبحث عن النقاط الثلاث، خاصة أن التفكير في حسابات أخرى قد يسهم في تشتيت اللاعبين، وإن كان الثابت والأهم أن يسعى منتخبنا لعدم خسارة النقطة التي يمتلكها في جعبته عندما تنطلق صافرة المباراة.

الخسارة ممنوعة

سيكون على لاعبينا ضمان عدم خسارة المباراة، خاصة أن نيل ولو نقطة سيكون كفيلاً برفع رصيد الأبيض إلى 16 نقطة، ما سيمنح المنتخب فرصة كبيرة في نيل إحدى بطاقات «أفضل ثواني» الخمس التي ستوزع في اليوم الأخير.

وتكمن صعوبة الحسابات بالنسبة إلى منتخبنا الوطني، في أنه سيخوض المباراة قبل بداية العديد من المباريات، حيث سيكون مصير «وصيف السابعة» معلقاً بما ستؤول إليه مباراة الأردن مع أستراليا (المجموعة الثانية)، والعراق مع إيران (المجموعة الثالثة)، والسعودية مع أوزبكستان (المجموعة الرابعة).

ويتوجب على لاعبينا نسيان كل تلك الحسابات، ووضع الفوز هدفاً نصب أعينهم، خاصة مع تألق عناصر الفريق هجومياً من خلال الوصول إلى 12 هدفاً في المباريات الثلاث الأخيرة التي لعبها منذ استئناف التصفيات.

وأسهمت خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية، في فتح باب الأمل للمزيد من المنتخبات التي ستحتل المركز الثاني، لكن كل الأمور ستبقى معلقة بانتظار ما ستؤول إليه مباريات اليوم الأخير، وإجراء الحسابات و«الخصم» النهائي على النقاط وفارق الأهداف.

وقبل ساعات من صافرة بداية «يوم الحسم الآسيوي»، يحتل المنتخب العماني بعد حسم نتائج صاحب المركز الأخير في المجموعة صدارة ترتيب المنتخبات التي تحتل وصافة الترتيب (12 نقطة)، مقابل 10 لكل من الصين ولبنان، و9 نقاط لكل من أوزبكستان والإمارات وإيران، بينما تبدو حظوظ الأردن (8 نقاط) وقيرغيزستان (4 نقاط) هي الأقل حظوظاًَ، خاصة لو انتهى لقاء «النشامى» مع أستراليا بفوز «الكنجارو».

سالمين: مواجهة مصيرية

ووصف علي سالمين لاعب وسط منتخبنا الوطني، المباراة الأخيرة أملم فيتنام بالمصيرية، باعتبار أنها تؤهل المنتخب مباشرة إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2022 حال فوزه، وتضمن وجوده في نهائيات كأس آسيا 2023، مؤكداً قدرتهم على إنجاز المهمة باحتلال المركز الأول في المجموعة، وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى التصفيات الحاسمة.

وأعرب سالمين عن احترامه الكامل لمنتخب فيتنام الذي قدم مستويات متميزة ونجح في البقاء على صدارة المجموعة حتى الآن، مبيناً أن الأبيض يستهدف انتزاع الصدارة من منافسه الذي يتفوق عليه بنقطتين، ما يضع منتخبنا أمام خيار وحيد وهو تحقيق الفوز ليضمن التأهل مباشرة من دون الدخول في حسابات الأفضلية مع الفرق التي تحتل المركز الثاني.

وقال: «ندرك أن المهمة لن تكون سهلة، ونعلم أن الطريق إلى صدارة المجموعة لن يكون مفروشاً بالورود، نواجه منافساً قوياً ومتمرساً تؤكد نتائجه الأخيرة أنه يعيش أفضل أيامه، ولكن ورغم كل ذلك لدينا ثقة كبيرة بقدراتنا، ونحن جاهزون لتحقيق المطلوب إن شاء الله».

عبد الله رمضان: الفوز خيار وحيد

وشدد عبدالله رمضان لاعب منتخبنا الوطني، على أهمية القتال من أجل تحقيق الفوز على فيتنام، باعتبار أن الانتصار هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يقود الأبيض إلى صدارة المجموعة.

وأكد رمضان أن جميع اللاعبين يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعرفون أن الجماهير تعلق عليهم آمالاً عريضة، وتترقب فرحة كبيرة بتأهل المنتخب، معرباً عن أمله في أن يحالفهم التوفيق وينجحوا في تحقيق الفوز والعبور إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات.

وعبّر سبستيان تيجالي لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته الكبيرة بتسجيل الهدف الخامس في المباراة السابقة أمام إندونيسيا، مؤكداً أنه دائماً جاهز لخدمة المنتخب، ورهن إشارة الجهاز الفني للمشاركة وتقديم جهده للأبيض متى ما طلب من ذلك، مؤكداً أن الجميع على قلب رجل واحد ويعملون من أجل ضمان تأهل المنتخب إلى المرحلة المقبلة.

وكشف تيجالي عن الأجواء في أروقة المنتخب، مبيناً أنها إيجابية للغاية، مضيفاً أن أي مجموعة يختارها الجهاز الفني ستكون قادرة على إنجاز المهمة وتحقيق هدف التأهل للمرحلة المقبلة.

وختم تيجالي حديثه بالقول: «الأبيض اكتسب ثقة كبيرة خلال الفترة السابقة، أدينا مباريات جيدة وحققنا انتصارات كبيرة بفضل تكاتف الجميع، من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، وجمهور، وجدنا مساندة مقدرة من عشاق الكرة الإماراتية، ونتوقع منهم مؤازرة غير مسبوقة في المباراة المقبلة».