شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة السبع» تتفق على زيادة الإنفاق لمكافحة تغير المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاربيس باي – رويترز

اتفق زعماء مجموعة السبع، الأحد، على زيادة مساهمات دول المجموعة؛ للوفاء بتعهد متأخر بتوفير 100 مليار دولار سنوياً؛ لمساعدة البلدان الفقيرة على خفض انبعاثات الكربون، والتكيف مع آثار التغير المناخي؛ إلا أن بلدين اثنين فقط قدما تعهدات ملموسة بالمزيد من الأموال.

وإلى جانب خطط وصفت بأنها تسهم في تسريع تمويل مشروعات البنية التحتية في البلدان النامية، والتحول إلى التكنولوجيا المتجددة والمستدامة، تعهدت الدول السبع بالوفاء؛ بهدف تمويل مكافحة تغير المناخ.

لكن جماعات مدافعة عن المناخ قالت: إن التعهد الذي أعلن في البيان الختامي لقمة مجموعة السبع، يفتقر إلى تفاصيل، وإنه ينبغي للدول المتقدمة أن تكون أكثر سخاء في تعهداتها المالية.

وفي البيان الختامي، جددت الدول السبع؛ وهي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، التزامها «بتوفير مئة مليار دولار سنوياً من الموارد العامة والخاصة حتى عام 2025».

وأضافت: «حتى تحقيق هذا الهدف.. نلتزم بزيادة إجمالي المساهمات الدولية العامة في تمويل المناخ لهذه الفترة ودعوة بلدان أخرى متقدمة إلى الانضمام وزيادة إسهامها في هذا الجهد».

وعقب انتهاء القمة، قالت كندا إنها ستضاعف تعهدها المالي تجاه المناخ إلى 5.3 مليار دولار كندي (4.4 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وقالت ألمانيا إنها ستزيد إسهامها بواقع مليارين إلى ستة مليارات يورو (7.26 مليار دولار) سنوياً حتى 2025.