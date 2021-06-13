شكرا لقرائتكم خبر عن ويلز تتفاءل بالفوضى.. وموور من مغمور إلى بطل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجلترا تهزم كرواتيا بهدف رحيم سترلينج

بيلينجهام أصغر لاعب في تاريخ بطولة أوروبا

متابعة: ضمياء فالح

افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة «يورو 2020»؛ بفوز صعب في ويمبلي على المنتخب الكرواتي 1- صفر، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأحرز رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من المباراة التي شهدت دخول موهوب إنجلترا ونادي بوروسيا دورتموند ليصبح بعمر 17 سنة و349 يوماً أصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة القارية.

من جهة أخرى، واصل منتخب ويلز التقاط صورة الفريق بطريقة فوضوية؛ وذلك لنشر روح الدعابة بين اللاعبين وتقوية الأواصر بينهم. ووقف جاريث بيل وزملاؤه في المنتخب قبل التعادل أمام سويسرا في العاصمة الأذربيجانية باكو بصفين غير متناسقين، كما فعلوا قبل الفوز على مولدوفا في 2017 ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم، ويعتقدون أن الفوضى في التصوير تجلب الحظ، وبالفعل ألغى الحكم بعد الاستعانة بـ«الفار» هدفاً لسويسرا التي كانت أفضل من ويلز بأشواط، وخرج بيل ورفاقه بالتعادل.

وعلق اللاعب جو ليدلي: «كنا غير مميزين في الصور، في البداية لم نلاحظ ثم اكتشفنا أننا كنا سيئين جداً في وقفة التصوير؛ لذا فكرنا في تركها هكذا. جلبت لنا هذه الصور المضحكة الحظ أيضاً، لا نفكر بهذه الطريقة؛ لكن أعتقد أننا لن نلتقط صورة جيدة مستقبلاً».

مسيرة مربكة

وسجل لمنتخب ويلز اللاعب كيفر موور(28 عاماً) الذي استعاد بهدف التعديل أمام سويسرا مهنته القديمة؛ إذ كان يعمل منقذاً أثناء لعبه في فريق ترورو سيتي في 2012. وكاد موور، مهاجم كارديف سيتي حالياً أن يعتزل الكرة قبل عامين بعد كسر بالجمجمة تركه فاقداً للوعي 8 دقائق عندما كان لاعباً في بارنيسلي.

وتساعد قامة المهاجم الطويلة (6 أقدام و5 إنشات) في تفوقه بالطلعات الرأسية، وقد سجل لكارديف 20 هدفاً هذا الموسم، ويطلق زملاؤه عليه لقب «سدد الكرة وتمنى»، في إشارة إلى تسديده الكرة كيفما اتفق؛ لكنه بعد التحام بالرأس مع مدافع سويسرا كيفن مبابو في الشوط الأول وربط رأسه بعصابة حمراء انطلق ليشطب هدف سويسرا في الدقيقة 74 برأسية رائعة ويتحول لبطل.

لم يجبن موور عن التسديدات الهوائية بعدما تعرض لكسر في الجمجمة عام 2019 إثر التحام مع جابرييل زاكواني لاعب جيلينجهام نجم عنه خروج الدم من أذنه وفقدانه الوعي. في 2016 كان موور قد أنهى للتو موسمه مع فوريست جرين روفروز وشاهد بيل ورفاقه عبر التلفاز؛ لأنه كان يتعافى من عملية الزائدة الدودية؛ لكنه بعد 5 سنوات تحول إلى بطل قومي وعلق موور بعد إشادة مدربه روب بيج به: «كانت مباراة صعبة لكنني لن أكذب، هذه بطولة كبيرة وأحب كل ثانية فيها». صمد منتخب ويلز أمام سويسرا التي سددت 18 مرة على الشباك واستحوذت على الكرة بنسبة 72 في المئة في الشوط الأول وتحتاج ويلز أكثر من مجرد حظ الصورة إلى تكرار النجاح الذي حققه المنتخب قبل 5 سنوات خصوصاً أن إيطاليا المنتشية بالفوز 3 - صفر على تركيا هي الخصم المقبل يوم الجمعة.