شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الإماراتية في موسكو تنوه بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوهت السفارة الإماراتية في موسكو، الأحد، إلى عدد من الإجراءات الاحترازية أقرتها السلطات الروسية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت السفارة في حسابها على موقع "تويتر": المواطنين الأعزاء نود لفت عنايتكم إلى الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في موسكو للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.

1- تمديد أيام العطل حتى 19 يونيو/ حزيران الجاري مع الاحتفاظ بأجور العاملين.

2- تعليق عمل غرف ألعاب الأطفال وصالات الطعام في مراكز التسوق ابتداءً من 13 يونيو/ حزيران، وحتى 20 يونيو من الشهر نفسه في العاصمة موسكو.

3- إغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه في موسكو من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.