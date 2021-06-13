الاقتصاد

السفارة الإماراتية في موسكو تنوه بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوهت السفارة الإماراتية في موسكو، الأحد، إلى عدد من الإجراءات الاحترازية أقرتها السلطات الروسية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا. 
وقالت السفارة في حسابها على موقع "تويتر": المواطنين الأعزاء نود لفت عنايتكم إلى الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في موسكو للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.
1- تمديد أيام العطل حتى 19 يونيو/ حزيران الجاري مع الاحتفاظ بأجور العاملين.
2- تعليق عمل غرف ألعاب الأطفال وصالات الطعام في مراكز التسوق ابتداءً من 13 يونيو/ حزيران، وحتى 20 يونيو من الشهر نفسه في العاصمة موسكو.
3- إغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه في موسكو من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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