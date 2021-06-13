أخبار الاقتصاد المصرى: المالية تمضى بنجاح فى تنفيذ ميكنة منظومة الإدارة الضريبية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 13-6-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أهمها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بنجاح فى تنفيذ المشروعات القومية.

وزير المالية: نمضى بنجاح فى تنفيذ ميكنة منظومة الإدارة الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بنجاح فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال وزير الماليه ، إن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

مدير صندوق مصر السيادى: لدينا اتصال وثيق بصناديق الاستثمار الأفريقية.. صور

أكد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق على اتصال وثيق مع نظرائه بكافة الدول الأفريقية لتبادل المعلومات والتشاور وعرض التجارب المختلفة.

وقال – خلال مشاركته في جلسة "الاستثمارات المصرية في أفريقيا: الفرص وآفاق المستقبل"، ضمن أعمال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ- "عملنا على تشكيل فريق يجمع الصناديق السيادية في أفريقيا ونعمل على الاقتصاد الشامل خاصة وأن أفريقيا تمثل سوق جاذب وواعد للاستثمارات، مضيفًا "نعمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الصناديق السيادية في القارة والتعرف على فرص الاستثمار، مشيدًا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر قائلا "الهيئة نجحت في تحقيق طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية".

التخطيط: مصر اعتمدت خطة متكاملة للتعافى من أزمة كورونا بدون إضرار بالبيئة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافى من التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة جائحة كورونا التى ضربت العالم بأسره، وعلى نحو لا يضر بالبيئة، موضحة أن مصر أعادت ترتيب أولويات التنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى، وعززت الحماية الاجتماعية وحماية الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفا ودعم قطاع الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة هالة السعيد خلال أعمال اليوم الثانى من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى ينعقد فى القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة وفود تمثل 40 دولة أفريقية.

وزير الاتصالات: التحول الرقمى ضرورة للهيئات القضائية لتطويع التكنولوجيا لخدمة العدالة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التحول الرقمى أصبح له عظيم الآثر فى إتاحة فرصٍ كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية؛ موضحا أن العدالة الرقمية تعنى استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى تطوير نظام قضائى معلوماتى يعتمد على التكنولوجيات الرقمية فى تطبيق كافة إجراءات التقاضى؛ بما يسهم فى رفع كفاءة النظام القضائى،

ارتفاع زراعات القطن لـ231 ألف فدان بزيادة 60 ألف عن الموسم الماضى

كشفت البيانات الرسمية الخاصة بمساحات زراعات القطن الموسم الجارى، عن ارتفاع المساحات المزروعة بالأقطان الموسم الجارى لـ 231014 فدانا، مقارنة بـ 170929 فدانا الموسم الماضى، وذلك بزيادة أكثر من 60 ألف فدان.

وأشارت البيانات أن محافظة كفر الشيخ تصدرت محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى، حيث زرعت 82934 فدانا مقابل 58038، تليها محافظة الدقهلية زرعت 45261 فدانا مقابل 32973 فدانا الموسم الماضى، ثم محافظة الشرقية زرعت مساحة 35352 فدانا كلها قطن جيزة 94 مقابل 25641 فدانا الموسم الماضى.

وزيرة التجارة تبحث مع سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تفعيل الاتفاقية

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وذلك على هامش مشاركتهما بأعمال منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو" المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وشارك في اللقاء حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وكل من محمد على مدير التجارة في السلع والمنافسة ايميلي نيجري مديرة التجارة في الخدمات والاستثمار بسكرتارية الاتفاقية .