شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سدافكو تُوصي بتوزيع 3 ريالات للسهم عن النصف الثاني من عامها المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 96 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 32 مليون سهم، بواقع 3 ريال للسهم، بما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح في وقت لاحق.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2020، بقيمة 95.999 مليون ريال، بواقع 3 ريالات للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 30%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 260.9 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 مقابل أرباح بلغت 265.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية (مخصص الذمم المدينة التجارية) والتي انخفضت بمقدار 12.1 مليون ريال سعودي (2.1 مليون ريال سعودي مقابل 14 مليون ريال سعودي العام الماضي) بسبب كفاءة التحصيل والمتابعة.