وزير التجارة يصدر قراراً بتعيين مجلس غرفة الأحساء

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أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي قراراً بتعيين 4 أعضاء جدد في مجلس ادارة الغزفة التجارية والصناعية بالأحساء بينهم سيدتان..جاء ذلك ضمن القرار الوزاري الذي صدر اليوم ، القاضي بتشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء للدورة القادمة ( 1442 – 1446هـ ).وتضمن القرار تعيين كل من مشاري بن فهد إبراهيم السعدون و صالح بن محمد بن صالح الملحم و نورة بنت مانع فهد العجمي و إيمان بنت ناصر حمد الزرعة أعضاء جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء .وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد إثناء عشر عضواً، وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي جرت مؤخرا وعددهم ثمانية عضواً لفئتي التجار والصناع.ويشكل مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء اضافة الى المعينين من قبل وزير التجارة كلا من الأستاذ حسين بن أمين الخواجه، والأستاذع بدالعزيز بن صالح الموسى، والأستاذعبدالرحمن بن عبدالعزيز القرينيس، والأستاذ عبدالرحمن بن خالد البراك من فئة التجار.واشتملت قائمة الصناع على كل من: الأستاذ محمد بن إبراهيم الجبر، والأستاذ عماد بن مهدي الغدير، والأستاذ عباس بن عبدالكريم الصالح، والأستاذ محمد بن عبدالرحمن العفالق.وأعربت الأمانة العامة في الغرفة عن تمنياتها للأعضاء جميعاً بالتوفيق ومزيداً من العطاء والإنجاز لخدمة قطاع المال والأعمال وبذل الجهد والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الشاملة لخدمة هذا الوطن الغالي وتحقيق الأهداف المنشودة بمشيئة الله بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية التنموية التي تضطلع بها الغرفة لتعزيز مساهمتها الفعالة التي لها أثر كبير على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد.