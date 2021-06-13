شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «السبع» تؤيد الضرائب على الشركات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح ضريبي عالمي للشركات متعددة الجنسيات مع مجموعة العشرين الموسعة التي تضم أكبر القوى الاقتصادية في العالم بحلول تموز/يوليو.

وفي ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في كورنوال بإنجلترا، اليوم الأحد، أيد رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع قرارا اتخذه وزراء ماليتهم بفرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى تستهدف الشركات الدولية مثل جوجل وفيسبوك وأمازون.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات الكبيرة أن تدفع الضرائب في البلد الذي تحقق إيرادات فيه. وقال قادة مجموعة السبع فى بيانهم الختامى: "بهذا اتخذنا خطوة مهمة نحو إقامة نظام ضريبى أكثر عدلا يصلح للقرن الحادي والعشرين والارتداد عن مسار سباق دام 40 عاما نحو القاع".