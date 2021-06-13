شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عسكريَين ماليَين في هجوم نُسب إلى "إرهابيين" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - أ ف ب

قتل عسكريان في مالي في منطقة غاو (شمال) بهجوم نسب إلى "إرهابيين"، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية الأحد.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه: "قتل اثنان من جنودنا على أيدي إرهابيين مساء السبت في هجوم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لنا على مسافة 60 كيلومترا جنوب غرب غاو".

وأفاد مسؤول عسكري آخر بمقتل عسكريَين وإصابة ثالث، وأضاف المسؤول الأمني الذي لم يشأ كشف اسمه أيضاً، أن العسكريين تعرضوا لهجوم أثناء نقلهم نقطة التفتيش التابعة لهم إلى موقع يبعد نحو مئة متر نصب المهاجمون كميناً قربه.

ومنذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي في شمال البلاد، غرقت مالي في اضطرابات معقدة خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وإفريقيا وفرنسا.

وأبرم المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، لكن مالي لا تزال ضحية هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، فضلاً عن العنف بين الإثنيات والقبائل والتهريب بأنواعه، كما امتد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.