شكرا لقرائتكم خبر عن «السبع» تتعهد بتسريع جهود الابتعاد عن محركات الاحتراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى عن خطط تحديد هدف للتأكد من أن معظم السيارات الجديدة التي يتم بيعها هي مركبات صديقة للبيئة، وتعهدت بدلا من ذلك بتسريع الجهود المبذولة من أجل الابتعاد عن السيارات التي تسير بمحركات الاحتراق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن المجموعة أدرجت في بيانها الختامي اليوم الأحد، قسما للسيارات، كان أكثر تواضعا بكثير من الإصدارات السابقة التي تمت مناقشتها.

وتعهدت ببذل المزيد لدعم قطاع النقل بالكهرباء، دون أن تحدد تواريخ مستهدفة مؤكدة.